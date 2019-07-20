Сайнсу не нравилась нестабильность с контрактами в «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подчеркнул, что соглашение с британской командой дало ему стабильность, которой ему не хватало в «Торо Россо».
«Я хотел немного стабильности в Формуле-1, которой ранее у меня не было. У меня никогда не было спокойного сезона, я три года выступал в «Торо Россо», но в июне начинали ходить слухи. Я хотел стабильности, чтобы думать не о своём будущем, а о том, чтобы выжать максимум из болида.
В программе «Ред Булл» вы всегда чувствуете давление. Контракт там обновлялся каждый год. Иногда недооценивается, что пилоту важно знать, что он будет делать следующие несколько лет, чтобы освоиться, найти свой путь с болидом, командой. Думаю, контракт с «Маклареном» — лучший способ получить столь нужную стабильность», — приводит слова Карлоса Сайнса Crash.
- 20 июля 2019
-
11:59
-
11:02
-
09:50
-
00:54
-
00:45
- 19 июля 2019
-
22:57
-
21:52
-
20:59
-
19:58
-
18:57
-
17:38
-
16:55
-
16:05
-
14:24
-
13:23
-
12:26
-
11:40
-
10:30
-
09:14
-
00:46
- 18 июля 2019
-
23:45
-
22:15
-
21:17
-
20:57
-
19:45
-
18:41
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17