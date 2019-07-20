Сайнсу не нравилась нестабильность с контрактами в «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подчеркнул, что соглашение с британской командой дало ему стабильность, которой ему не хватало в «Торо Россо».



«Я хотел немного стабильности в Формуле-1, которой ранее у меня не было. У меня никогда не было спокойного сезона, я три года выступал в «Торо Россо», но в июне начинали ходить слухи. Я хотел стабильности, чтобы думать не о своём будущем, а о том, чтобы выжать максимум из болида.



В программе «Ред Булл» вы всегда чувствуете давление. Контракт там обновлялся каждый год. Иногда недооценивается, что пилоту важно знать, что он будет делать следующие несколько лет, чтобы освоиться, найти свой путь с болидом, командой. Думаю, контракт с «Маклареном» — лучший способ получить столь нужную стабильность», — приводит слова Карлоса Сайнса Crash.