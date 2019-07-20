«Астон Мартин»: готовы поставлять моторы «Ред Булл»

Руководитель «Астон Мартин» Энди Палмер подчеркнул, что компания готова поставлять двигатели для Формулы-1.



«Если мы и будем участвовать в чемпионате в технической работе над болидами, то только в качестве поставщика моторов. Но тут всё зависит от того, будет ли «Хонда» продолжать делать двигатели для «Ред Булл». Стоит признать, что они более богатые, у них гораздо больше ресурсов. Не думаю, что нам стоит пытаться бороться с «Хондой», пока у них есть соглашение с «Ред Булл».



Мы полностью поддерживаем этот контракт и хотим, чтобы их совместная работа продолжалась. Но пока неизвестно, чем закончится обсуждение технического регламента на сезон 2021 года. Мы готовы поставлять моторы «Ред Булл», но надеемся, что «Хонда» останется», — приводит слова Энди Палмера Autosport.