На место Грожана в «Хаасе» претендует П. Фиттипальди

Невыразительные выступления пилота «Хааса» Ромена Грожана, а также его недавняя авария с напарником Кевином Магнуссеном, породили слухи о скором увольнении француза из американской команды. Разные источники утверждают, что это может случиться как в ходе сезона, так и по его завершении. А претендентами на место Грожана называли Эстебана Окона и действующего пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.

Однако теперь появилась информация о том, что на место в «Хаасе» претендует и резервист коллектива Пьетро Фиттипальди.

«На данный момент я сосредоточен на выступлениях в DTM и хочу набрать как можно больше очков. Что касается возможного перехода в „Хаас“, то сейчас всё это остаётся на уровне спекуляций, окончательное решение будут принимать Гюнтер Штайнер и Джин Хаас. Конечно, в Формуле-1 возможно всё», — приводит слова бразильского пилота GPblog.