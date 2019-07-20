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Боттас: многие трассы для Ф-1 выбираются из-за политики и финансов

Боттас: многие трассы для Ф-1 выбираются из-за политики и финансов
Авто / Формула-1 0

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас считают, что выбор места проведения некоторых Гран-при обусловлен лишь финансовой и политической составляющей. Гонщики призвали отказаться от подобного принципа при выборе мест для этапов чемпионата мира.

«Мы лучше всех знаем, на каких трассах можно обгонять, а на каких нет. Не знаю, кто осуществляет выбор трасс. В каждой стране есть множество трасс для проведения Гран-при, но среди них есть такие, на которых не получаются хорошие гонки. На некоторых трассах получаются просто паровозы. Так что вы выберете? Выбрать страну, просто для того, чтобы в ней проводился этап Формулы-1 или же выберите такой классный этап как в Сильверстоуне?», — сказал Хэмилтон.

«Уверен, многие трассы для Формулы-1 выбираются только из политических или финансовых соображений, вместо того, чтобы концентрироваться на гонках. Для нас это не очень хорошо. Мы любим гонки. Всем нравятся красивые этапы и думать надо об этом», — приводит слова Боттаса Motorsport.

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