Заяц выбежал на трассу во время гонки DTM

Сегодня, 20 июля, в голландском Ассене состоялась гонка очередного этапа чемпионата DTM. В её ходе произошёл интересный эпизод. Заяц выбежал на трассу и сумел ускользнуть от колёс машины в последний момент. Через мгновение на том же месте проехал автомобиль одного из участников этапа.

Соответствующее видео можно увидеть на официальной странице DTM в социальной сети «Инстаграм». Напомним, победителем первой гонки в Ассене стал Марко Виттманн.

Столкновение с животными в автоспорте, к сожалению, нередкое явление. На Гран-при Канады Формулы-1 в 2018 году пилот «Хааса» Ромен Грожан задавил сурка. Уже в 2019 году, опять-таки в Канаде, в ходе одной из практик резервный пилот «Уильямса» Николас Латифи едва не раздавил сурка.