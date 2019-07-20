Расселл подтвердил, что «Уильямс» предоставляет ему и Кубице равные возможности

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал о взаимоотношениях с напарником Робертом Кубицей, а также подчеркнул, что разговоры о предоставлении поляку менее конкурентоспособной техники не имеют под собой оснований.

«Не сравниваю себя с напарником по команде, но, если взглянуть на статистику, я всегда хорош в борьбе с ним. Что касается разговоров, будто мне предоставляют более совершенную технику, то у каждого может быть своё мнение. Я же концентрируюсь на работе. У меня нормальные отношения с Робертом. Мы на разных этапах карьеры, и нам нечего скрывать. В конце концов, у нас с ним одинаковое видение того, в чём может прибавить машина», — приводит слова Расселла Nextgen-Auto.

Роберт Кубица в ходе сезона не раз намекал, что Расселлу в команде предоставляют больше возможностей.