Кларксон — «Феррари» и «Мерседесу»: идите в задницу

Известный телеведущий Джереми Кларксон, специализирующийся на автомобилях, поделился мнением о ситуации в нынешней Формуле-1 и рассказал, что бы он изменил в чемпионате.

«Первое — избавился бы от стюардов. Фанаты любят опасный пилотаж, это то, что они хотят видеть. Я бы начислял за это дополнительные пять очков. Второе — машины должны стать тяжелее, сильнее. Не должно быть такого, что при любом контакте от болида начинают отлетать детали.

Наконец, третье. Боссам Формулы-1 стоит сделать то, что было сделано в крикете. У них был пятидневный скучный чемпионат, они его смогли превратить в то, что мы видели в финале чемпионата мира. Точнее, я не видел, но мне об этом рассказывали. В это время я смотрел финальный матч «Уимблдона» между Федерером и Джоковичем, что тоже было круто.

И в это же самое время Льюис Хэмилтон просто пилотировал болид, обгонял Боттаса за счёт пит-стопа и продолжал ехать. Идите в задницу. Я хочу видеть борьбу, которая была между Вильнёвом и Арну, борьбу колесо в колесо на последнем круге. Если «Феррари» и «Мерседесу» это не нравится, они могут идти в задницу. Все эти разговоры «Феррари» о стратегии маркетинга — они могут идти со всем этим в задницу.

Так ли плоха Формула-1? В день гонки в Сильверстоуне я смотрел финал «Уимблдона», а сын смотрел финал чемпионата по крикету, с Формулой-1 явно что-то не так", — сказал Кларксон в интервью, размещённом на YouTube-канале DriveTribe.