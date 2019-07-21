Хэмилтон впечатлён прогрессом «Макларена» и выступлениями Норриса и Расселла

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что он рад видеть прогресс, демонстрируемый «Маклареном» в нынешнем сезоне. Также британец признался, что пристально следит за британскими новобранцами чемпионата — Ландо Норрисом и Джорджем Расселлом.
«Здорово видеть такие выступления „Макларена“. У них были неудачные сезоны. Впечатляет работа Ландо Норриса. Невзирая на молодость, он упорно работает и, показывая отменную скорость, каждый уик-эно навязывает борьбу более опытному Сайнсу.
Я слежу за выступлениями Норриса и Расселла. Они пришли в Формулу-1 с тем же опытом, который был у меня и они выполняют прекрасную работу. Хотя они в совершенно разных условиях. Команда Джорджа испытывает трудности, но это поможет ему сделать шаг вперёд.
Я увлечённо слежу за Норрисом и Расселом, смотрю как они растут и сталкиваются с трудностями. Надеюсь, когда-то мы сможем соперничать", — приводит слова британца Crash.
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