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Ньюи не считает, что проблема с преследованием болидов кроется в аэродинамике

Ньюи не считает, что проблема с преследованием болидов кроется в аэродинамике
Авто / Формула-1 0

Глава технического штаба «Ред Булл», ведущий специалист современности в аэродинамике Эдриан Ньюи полагает, что проблема преследования болидов на большинстве трасс кроется не в аэродинамической составляющей. По словам Ньюи, немалую долю во всём этом играют шины.

«Полагаю, проблема заключается вовсе не в аэродинамике, она лежит в плоскости шин. Резина начинает перегреваться при минимальном скольжении, а в слипстриме машина в любом случае скользит больше. В таких условиях даже более быстрый гонщик не сможет долго преследовать соперника», — приводит слова специалиста GPblog.

В нынешнем сезоне Формулы-1 проблема шин стоит особенно остро. Некоторые команды даже предлагали вернуться к использованию резины образцов 2018 года, однако эта идея не нашла необходимой поддержки.

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