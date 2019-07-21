Боттас: не думаю, что мне нужен психолог, я не Росберг
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что он не намерен брать пример с предшественника. Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг, которого финн заменил в команде, признался, что опередить Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул ему помогла работа с психологом.
«Не думаю, что мне нужен психолог, это не сработает со мной. Каждый спортсмен, каждый человек достаточно индивидуален. Кому-то нужна поддержка вне спорта. Но меня окружают люди, с которыми я могу пообщаться.
Если мне приходится трудно или у меня возникают какие-то сомнения, я смотрю в зеркало и отвечаю на вопросы. Привык всё решать самостоятельно. Я не Росберг, я Валттери. Знаю, что будет лучше для меня", — приводит слова Боттаса GPblog.
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