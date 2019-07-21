Феттель против переноса Гран-при Великобритании из Сильверстоуна в Лондон

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался против идеи переноса Гран-при Великобритании из Сильверстоуна на городскую трассу Лондона. Идея о проведении этапа Формулы-1 в столице Соединённого Королевства обсуждается уже довольно давно.

«Я доволен трассой в Сильверстоуне. С ней нет никаких проблем в вопросе создания шоу. Нет проблем с посещаемостью. Это один из лучших этапов который есть в Формуле-1. Не думаю, что есть острая необходимость проведения Гран-при в городе. Сомневаюсь, что в городе мы соберём столько же зрителей, сколько в Сильверстоуне. Каждый год Гран-при Великобритании посещает более 100 тысяч человек. Здесь отличная трасса, и она нравится каждому пилоту. Сильверстоун — дом для автоспорта, так что мы обязаны сюда приезжать», — приводит слова немца Motorsport.