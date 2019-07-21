Источник: Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассматривается командой «Феррари» в качестве замены Себастьяна Феттеля, сообщает CircusF1 со ссылкой на свои источники. По информации издания, в случае если Себастьян Феттель примет решение завершить карьеру по окончании сезона 2019 года, заменить его может Кими Райкконен.
Итальянская команда планирует сохранить многих спонсоров, которые, якобы, могут покинуть команду в случае, если в составе не останется ни одного чемпиона мира, а единственным вариантом в такой ситуации является Райкконен — Фернандо Алонсо уже заявлял, что не собирается возвращаться в Формулу-1, а у Льюиса Хэмилтона действующий долгосрочный контракт с «Мерседесом».
Таким образом, существует вероятность, что чемпион мира 2007 года Райкконен уж в третий раз в карьере станет пилотом «Феррари».
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