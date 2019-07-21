Хорнер считает, что Гасли, Боттас и Феттель не сменят команды до конца 2020 года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что три лучшие команды чемпионата не станут менять состав до конца 2020 года.



«Гасли оказался за рулём нашего болида немного раньше, чем мы рассчитывали. На предсезонных тестах он попал в аварии, которые сказались на его уверенности. Кроме того, у него один из самых сложных в мире напарников. В первых семи или восьми гонках Пьер выступил хуже своих возможностей. Но мы знаем его потенциал, оказываем ему поддержку и пытаемся помочь преодолеть этот период.



Слухи о замене Гасли на Феттеля? У Себастьяна контракт до конца 2020 года. Мы не вели переговоров о его возвращении. Думаю, составы трёх топ-команд останутся неизменными до конца 2020 года», — приводит слова Хорнера BBC.