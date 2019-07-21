Ферстаппен и Норрис выиграли виртуальную гонку «24 часа Спа»
Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержали очередную победу в гоночном симуляторе iRacing. На этот раз Норрис и Ферстаппен уверенно победили в вирутальной гонке «24 часа Спа».
Вместе с Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном в экипаже команды Team Redline PRT выступали два немецких киберспортсмена — Макс Вениг и Макс Бенеке. В итоге команда в составе трёх Максов и Ландо сумела одержать победу в виртуальном марафоне, однако не обошлось и без проблем — за десять минут до финиша гонки у Макса Ферстаппена отвалилась педаль. Однако Ландо Норрис смог довести дело до победы — ближе к финишу у команды Норриса и Ферстаппена было уже слишком большое преимущество.
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