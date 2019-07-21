Баттон: если Хэмилтон уйдёт в «Феррари», то это может стать концом его карьеры

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что если Хэмилтон перейдёт в «Феррари», то это может стать концом его карьеры. По словам Баттона, ни один пилот в здравом уме не станет уходить из состава команды-победителя в команду, которая неконкурентоспособна.
«Я уверен, что каждый пилот хочет выступать в составе «Феррари». Но ни один пилот в своём уме не станет уходить из состава команды-победителя в команду, которая неконкурентоспособна. Было бы очень смело и необычно, если бы Хэмилтон ушёл в «Феррари».
Льюис может стать 10-кратным чемпионом мира в конце карьеры, если останется в «Мерседесе». Но если он уйдёт в «Феррари», то это может стать концом его славной карьеры», — приводит слова Дженсона Баттона Auto Bild.
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