На соревнованиях по мотокроссу в Обнинске погиб спортсмен
Спортсмен из Смоленской области погиб на соревнованиях по мотокроссу в Обнинске, сообщает Интерфакс. В Следственном комитете сообщили, что погибший — 54-летний мужчина. По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности мотоцикла — спортсмен перевернулся через его переднюю часть и упал на землю, получив травмы, несовместимые с жизнью. Находившиеся на месте сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.
В настоящий момент следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые документы и назначают экспертные исследования.
Соревнования проходили в Обнинске накануне и были приурочены ко Дню города. Администрация калужского наукограда сообщала о 400 участниках в возрасте от 5 до 70 лет.
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