Бывший советник Риккардо требует от гонщика более $ 12,5 млн

Гленн Бивис, ранее работавший советником гонщика «Рено» Даниэля Риккардо, требует от гонщика более $ 12,5 млн. По словам Бивиса, такая немалая сумма причитается ему в качестве комиссионных за заключённый контракт австралийца с «Рено», сообщает Motorsport.
В иске Бивиса, поданном ранее в суд, говорится о 20%, которые были прописаны в контракте в качестве комиссионных. Сам гонщик эту информацию опровергает.
«Никаких оснований для подобных утверждений Бивиса не существует. К сожалению, он решил предъявить это совершенно неуместное требование, которое я намерен оспаривать в судебном порядке», — заявил Риккардо.
Сообщается, что Бивис предоставлял Риккардо управленческие и консультационные услуги с 2012 года. После успешного для Риккардо сезона 2014 года их контракт был пересмотрен. С того момента Гленну помимо разовой выплаты в $ 280 тыс. полагались 20% от любой заключённой Бивисом сделки.
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