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«Мерседес» привезёт на Гран-при Германии обновлённое шасси

«Мерседес» привезёт на Гран-при Германии обновлённое шасси
Авто / Формула-1 0

В ближайшие выходные в ходе Гран-при Германии лидер Кубка конструкторов «Мерседес» предоставит своим гонщикам обновлённое шасси, сообщает GP Blog.

По слухам, главным новшеством является значительное уменьшение веса, которого смогли добиться инженеры команды. Также сообщается, что главные преследователи «Мерседеса» «Феррари» и «Ред Булл» не получат существенных обновлений перед Гран-при Германии.

Напомним, лидером личного зачёта в текущем чемпионате Формулы-1 с 223 очками является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его ближайшим преследователем является ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (184 очка). На третьем месте с отставанием в 48 очков от Боттаса идёт Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

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