Новым спонсором «Торо Россо» стала компания из Таиланда

Команда Формулы-1 «Торо Россо» объявила о новом спонсорском соглашении с таиландским производителем сидра Moose. Начиная с предстоящего Гран-при Германии логотипы Moose появятся на автомобилях команды, а также на гоночных комбинезонах Даниила Квята и Александера Албона. Логотип будет и на шлеме Албона, который стал новым послом бренда Moose.



«Для меня большая честь стать послом молодого и амбициозного таиландского бренда Moose Craft Cider. Это также показывает, что популярность Формулы-1 в моём родном Таиланде растёт. Это делает меня невероятно гордым и счастливым», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».



«Фантастика, что таиландская компания инвестирует в команду, и это явная демонстрация роста популярности Алекса в его стране и прогресса, которого добивается команда», — добавил в свою очередь глава команды Франц Тост.