«Хаас» вновь будет использовать в Германии две разные версии машины

Американская команда Формулы-1 «Хаас» на Гран-при Германии вновь будет использовать разные аэродинамические конфигурации для болидов Ромена Грожана и Кевина Магнуссена. Француз, как и на Гран-при Великобритании, вернётся к версии машины, которая использовалась в первых гонках сезона-2019. В то же время Кевин Магнуссен будет использовать обновление, представленное на Гран-при Испании. Кроме того, «Хаас» подготовил к этапу на «Хоккенхаймринге» очередные новинки.



«Мы не были уверены, стало ли лучше с обновлением, представленным в Барселоне. Мы вновь используем два разных варианта в Хоккенхайме. Это другая трасса с иными, гораздо более высокими температурами. Кроме того, как все мы знаем, мы не смогли получить данные в гонке в Сильверстоуне ни с какой из наших машин.



Что касается обновления, то мы изменили на машине ряд деталей. Нет какой-то одной области, на которую мы нацеливаемся. Мы просто делаем машину в целом лучше — более управляемой, с большей прижимной силой. Мы пытаемся заставить шины работать лучше. Самое большое улучшение, которого мы можем сейчас добиться, это попадание шин в рабочее окно. А это достижимо благодаря прижимной силе», — рассказал глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.