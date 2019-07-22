Подано более миллиона заявок на билеты на Гран-при Нидерландов
Организаторы Гран-при Нидерландов Формулы-1, возвращающегося в календарь чемпионата мира в 2020 года, столкнулись с огромным спросом на билеты. Об этом рассказал руководитель этапа, бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс.
«Мы знали, что гонка будет популярна, но получить более миллиона запросов — это невероятно. Мы могли бы обеспечить на воскресную гонку шесть аншлагов. В день трассу могут посетить 105 тысяч зрителей, и мы изучаем, можно ли увеличить это число. Но при этом посещение должно оставаться приятным для всех зрителей», — приводит слова Ламмерса GrandPX.
Гран-при Нидерландов пройдёт на автодроме «Зандворт». Для гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена это будет первое выступление в Формуле-1 на глазах у родных зрителей.
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