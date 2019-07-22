Боттас считает, что борьба за титул идёт только между ним и Хэмилтоном

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал борьбу за чемпионство с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном.



«Ещё даже не середина сезона. В чемпионате может произойти многое. Кажется, борьба за чемпионство идёт между мной и Льюисом. Мы оформили серьёзный отрыв от преследователей, и сейчас я сосредоточен только на себе и на том, как могу догнать Льюиса.



«Иногда инженеры могут помочь мне изменить ситуацию, полагаясь на определённый данные. Льюис быстрее в медленных поворотах и ​​лучше распоряжается шинами. Данные подсказывают, где мне нужно улучшаться, но в любом случае всё зависит только от меня», — цитирует Боттаса Racingnews365.



В настоящее время отрыв Хэмилтона от Боттаса составляет 39 очков.

Росберг: чтобы победить Хэмилтона, Боттасу нужно усердно работать

Палмер: Хэмилтон слишком хорош, не кажется, что у Боттаса есть шансы