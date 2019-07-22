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Боттас считает, что борьба за титул идёт только между ним и Хэмилтоном

Боттас считает, что борьба за титул идёт только между ним и Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал борьбу за чемпионство с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Ещё даже не середина сезона. В чемпионате может произойти многое. Кажется, борьба за чемпионство идёт между мной и Льюисом. Мы оформили серьёзный отрыв от преследователей, и сейчас я сосредоточен только на себе и на том, как могу догнать Льюиса.

«Иногда инженеры могут помочь мне изменить ситуацию, полагаясь на определённый данные. Льюис быстрее в медленных поворотах и ​​лучше распоряжается шинами. Данные подсказывают, где мне нужно улучшаться, но в любом случае всё зависит только от меня», — цитирует Боттаса Racingnews365.

В настоящее время отрыв Хэмилтона от Боттаса составляет 39 очков.

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