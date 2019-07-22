«Мерседес» использует специальную ливрею на Гран-при Германии

Команда Формулы-1 «Мерседес» будет использовать видоизменённую ливрею болидов на Гран-при Германии в ближайшие выходные. «Мерседес» изменит раскраску автомобилей в честь 125-летия со дня проведения первого автоспортивного соревнования.



«В этом году гонка станет особенным событием. Мы — титульный спонсор Гран-при Германии, и эта гонка станет для „Мерседеса“ 200-м стартом в Формуле-1. Также мы отметим в Хоккенхайме знаменательную годовщину — 125 лет автоспорту.



В 1894 году между Парижем и Ренном была проведена первая гонка, а в сердце победившей машины находился двигатель, построенный по дизайну Готтлиба Даймлера. Это было начало автоспортивной традиции, которая продолжается по сей день, и мы невероятно горды тем, что пишем очередную главу этого достояния. Мы будем использовать специальную ливрею, чтобы отдать должное нашему наследию», — отметил глава «Мерседеса» Тото Вольф.