Нифонтова: вместо медведей из леса вышли русские мужики и помогли мне

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова рассказала о забавном моменте во время ралли-марафона «Шёлковый путь—2019», а также прокомментировала собственное состояние здоровье после перелома ключицы.



«Нас предупреждали, что в тот день первые 70 километров — это опасные участки, на которых можно встретить медведей. На этом участке я попала в лужу около леса, но оттуда вместо медведей вышли русские мужики и помогли мне высушить мотоцикл!



Что касается меня и моей травмы, то случился перелом ключицы в результате падения. Для мотогонщиков это не самая страшная травма, поэтому где-то через месяц наступит полное восстановление», — передаёт слова Нифонтовой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Нифонтова — о переломе ключицы: ударилась в стенку, и меня катапультировало