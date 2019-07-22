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Задай вопрос победителям ралли-марафона «Шёлковый путь» из «КАМАЗ-мастера»

Задай вопрос победителям ралли-марафона «Шёлковый путь» из «КАМАЗ-мастера»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В ближайшее время гостями редакции «Чемпионата» станут представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафона «Шёлковый путь—2019» Антон Шибалов и занявший в гонке второе место Андрей Каргинов. У вас есть возможность задать персональный вопрос «камазовцам» об их успехах на только что завершившейся гонке, о подготовке к «Дакару-2020» или о чём-то ещё. Также на вопросы редакции и читателей ответит медиадиректор ралли «Шёлковый путь» Эрик Хайруллин.

Вы можете присылать вопросы на электронный адрес ek@rambler-co.ru либо оставлять в комментариях к этой новости. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Если вы отправляете письмо, то рядом с вопросом обязательно указывайте своё имя или ник на «Чемпионате».

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