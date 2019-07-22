Марко: в Формуле-1 нужно ограничить телеметрию и запретить радио

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предложил ряд кардинальных реформ в Формуле-1. Плачевность нынешней ситуации он пояснил на примере российского гонщика Никиты Мазепина.
«Тот факт, что у нас есть две системы рекуперации энергии, просто недопустим — это слишком дорого. Потребуется порядка десяти человек, чтобы запустить машину и поддерживать её в работающем состоянии. Если же отключить телеметрию, болид просто перестанет ехать.
В Формуле-1 есть тонны различных данных, поэтому она основывается в основном на расчётах. Уже через несколько секунд у инженеров команд появляется нужная информация, а значит и пилоты могут тут же получить её.
Взять хотя бы пример Никиты Мазепина. Не самый сильный пилот Формулы-2 может пройти тесты в Барселоне и отстать от времени Боттаса всего на две десятые секунды. Если сделать машины более сложными в управлении, ограничить телеметрию и запретить радио, Формула-1 получит значительно больше захватывающих гонок. Будет больше аварий, а пилоты быстрее сравняются по уровню. Кроме того, я бы предложил добавить больше гравийных ловушек — ошибся на повороте, и ты уже выбыл из гонки.
Сейчас практически стёрлось различие между средними, хорошими и очень хорошими гонщиками. Такого не должно быть. Люди хотят видеть сражения на трассе, победы лучших гонщиков, неважно, на болидах каких команд они едут — «Феррари», «Мерседесе» или других», — цитирует Марко Motorsport-Total.
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