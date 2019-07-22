Грожан может продолжить карьеру в чемпионской команде Формулы-Е
Невыразительные выступления пилота «Хааса» Ромена Грожана, а также его недавняя авария с напарником Кевином Магнуссеном породили слухи о скором увольнении француза из американской команды. Разные источники утверждают, что это может случиться как в ходе сезона, так и по его завершении. А претендентами на место Грожана называют Эстебана Окона, тест-пилота американской команды Пьетро Фиттипальди и действующего пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.
Что касается самого Грожана, то, по информации AutoBild, он может продолжить карьеру в Формуле-Е в качестве напарника своего соотечественника, действующего и двукратного чемпиона серии Жана-Эрика Верня, в составе команды DS Techeetah — ранее команду покинул немецкий пилот Андре Лоттерер.
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