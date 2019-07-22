Шварцман надеется побеждать в Формуле-1
Пилот Формулы-3 Роберт Шварцман подчеркнул, что он хочет успешно выступать в Формуле-1 в будущем.
«Я действительно надеюсь, что буду хорошо выступать в Формуле-1, если попаду туда. Тогда я смогу развивать российскую фан-базу автоспорта. Когда люди узнают, что российский гонщик выигрывает в Формуле-1, они станут меня поддерживать. В таком случае россияне будут уделять автоспорту больше внимания. Представьте себе полную трибуну россиян, это было бы действительно круто. Поддержка очень важна для меня.
Я уверен, что, когда Макс видит полную трибуну голландцев, ему приятно это, так что и для меня подобное создаст ощущение, что люди верят в меня и хотят моих побед», — приводит слова Роберта Шварцмана Motorsport.
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