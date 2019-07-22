В «Мерседесе» опасаются жары в Германии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Германии.



«В Великобритании гонка была очень зрелищной, она стала отличной рекламой для Формулы-1. Здорово, что на первом отрезке наши пилоты боролись между собой, это был напряжённый, но честный бой. Отлично, что мы смогли завоевать дубль после неудачи в Австрии.



В Германии прогноз погоды говорит о том, что нас ждёт высокая температура, а в Австрии, как все помнят, нам было непросто в условиях жары. В Хоккенхайме короткий круг, так что отрывы между командами будут не столь большими. Постараемся спокойно отработать и добиться максимально возможного результата по итогам уик-энда», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт команды.