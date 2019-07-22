Маси: ФИА не была более снисходительной к пилотам в Великобритании

Гоночный директор Международной автомобильной федерации Майкл Маси подчеркнул, что стюарды Гран-при Великобритании не меняли своего подхода к трактовке правил серии, а гонка получилась интересной только из-за особенностей трассы.



«В основном к интересным дуэлям привела любопытная характеристика трассы. Гонки же оценивались по тем же критериям, что и всегда», — приводит слова Майкла Маси Speed Week.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл Валттери Боттас, третьим финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Напарник Леклера, Себастьян Феттель, финишировал вне зачётной десятки после аварии с участием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который в свою очередь финишировал пятым.