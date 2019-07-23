Бергер попробует организовать тесты Формулы-1 для чемпиона DTM

Руководитель DTM Герхард Бергер пообещал, что постарается организовать тесты в Формуле 1 для будущего чемпиона DTM. Ранее лидер чемпионата Рене Раст подчеркнул, что ему очень хотелось бы опробовать свои силы за рулём болида Формулы-1.



«Глупая вещь — командам Формулы-1 не компенсируются тестовые дни. Однако я постараюсь договориться о тестах. Рене Расту для начала стоит выиграть этот чемпионат в этом году, я буду рад, если у него это получится», — приводит слова Герхарда Бергера SpeedWeek.



Рене Раст, возглавляющий личный зачёт нынешнего сезона, становился чемпионом немецкой кузовной серии в 2017 году, а в 2018 завоевал второе место по итогам сезона. Таким образом, в случае победы в 2019 году у Раста будет достаточно баллов для получения суперлицензии ФИА.