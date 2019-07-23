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Вольф предложил вернуть дозаправки в Формулу-1

Вольф предложил вернуть дозаправки в Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможном возвращении в Формулу-1 дозаправок.

«Думаю, что в Формуле-1 не должно быть священных коров. Мы должны рассматривать каждое конкретное предложение и давать оценку — сработает оно или нет.

Безусловно, дозаправки обеспечат элемент зрелищности и в то же время неожиданности. Машины станут легче в начале гонки и пилоты смогли бы атаковать на пределе.

С другой стороны, возможно, гонки станут предсказуемыми — абсолютно все гонки могут перейти на одну и ту же стратегию и по сути ничего не изменится. Ну и расходы команд с дозаправками возрастут, пусти и не сильно. Нужно проанализировать всё и принять рациональное решение», — цитирует Вольфа Racefans.

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