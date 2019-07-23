Бинотто: вижу в Феттеле огромное желание побеждать

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не сомневается в профпригодности Себастьяна Феттеля. По словам технического директора, немец по-прежнему хочет продолжать побеждать и мечтает стать чемпионом в составе конюшни.



«Думаю, Феттель счастлив быть в команде. Конечно, он был бы счастливее, если бы вернулся к победным гонкам и если бы у него была более сильная машина, но я вижу в нём огромное желание продолжать гонки и снова побеждать.



Его мечта — завоевать чемпионство с Ferrari, и я не сомневаюсь в его намерениях и преданности делу», — цитирует Бинотто Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось о возможном завершении профессиональных выступлений Феттелем в конце текущего сезона.

Источник: Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»