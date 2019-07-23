Сейвард: Хюлькенберг заменит Грожана, Окон займёт место Нико в «Рено»

Известный журналист Джо Сейвард предположил, что по окончании сезона-2019 гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг покинет команду и заменит в «Хаасе» Ромена Грожана. Ранее сообщалось, что француз может перейти в Формулу-Е.



«Я не думаю, что Грожан покинет „Хаас“ до конца сезона. Ну или он должен сделать ситуацию действительно сумасшедшей, вновь врезавшись в Магнуссена. Проблем в том, что если ты увольняешь Грожана, то должен иметь замену более высокого уровня. Я слышал дикие истории про сына Эмерсона Фиттипальди-младшего, но у него ещё даже нет суперлицензии.



Эстебан Окон в „Хаас“ не пойдёт. Он ждёт места в „Мерседесе“ и не захочет терять время с „Хаасом“. Более вероятно, что в конце сезона Грожана заменит Нико Хюлькенберг, а Окон займёт в „Рено“ освободившееся место немца», — приводит слова Сейварда GPBlog со ссылкой на подкаст Missed Apex.

Главным претендентом на место Грожана в «Хаасе» является Перес