«Мерседес» намекнул на белую ливрею на Гран-при Германии

Команда Формулы-1 «Мерседес» выложила тизерное изображение своего болида W10 в специальной раскраске к Гран-при Германии в ближайшие выходные. Судя по фотографии, на которой видна часть носа, «Мерседес» будет использовать историческую белую ливрею — такая раскраска использовалась немецкими автомобилями на заре автоспорта, пока перед одной из гонок для сокращения веса машины белая краска не была удалена и не появились знаменитые «серебряные стрелы».



Специальная раскраска «Мерседеса» посвящена 125-летию существования мирового автоспорта. Необычную ливрею на Гран-при Германии анонсировал глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф.

Посмотреть тизер специальной ливреи можно в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».