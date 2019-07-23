«Мерседес» намекнул на белую ливрею на Гран-при Германии
Команда Формулы-1 «Мерседес» выложила тизерное изображение своего болида W10 в специальной раскраске к Гран-при Германии в ближайшие выходные. Судя по фотографии, на которой видна часть носа, «Мерседес» будет использовать историческую белую ливрею — такая раскраска использовалась немецкими автомобилями на заре автоспорта, пока перед одной из гонок для сокращения веса машины белая краска не была удалена и не появились знаменитые «серебряные стрелы».
Специальная раскраска «Мерседеса» посвящена 125-летию существования мирового автоспорта. Необычную ливрею на Гран-при Германии анонсировал глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф.
Посмотреть тизер специальной ливреи можно в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».
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