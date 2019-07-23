Альдо Коста вернётся в «Феррари»

Бывший технический директор «Феррари» Альдо Коста близок к возвращению в итальянскую команду. Как сообщает Auto Bild, соответствующее объявление будет сделано «Скудерией» уже в ходе уик-энда в Германии.



Коста проработал в «Феррари» на разных должностях 16 лет. С 1998 года Альдо начал работать в проектах, связанных с Формулой-1, в 2005-м стал главным конструктором, а в 2008-м занял пост технического директора.



Покинул «Феррари» инженер в 2011 году из-за неудовлетворительных результатов команды. С тех пор, вплоть до завершения прошлого сезона, Альдо работал на посту главного инженера «Мерседеса». В текущем сезоне он исполняет роль консультанта немецкой команды.