Квят верит, что «Торо Россо» может хорошо выступить в Германии

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Германии Формулы-1.



«На прошлом этапе в Сильверстоуне я хорошо отыгрался в гонке и набрал очки в конце сложного уик-энда. Самое важное, что в гонке мы разобрались с ситуацией и темп был действительно сильным. Надеюсь, мы сможем сохранить этот импульс в Германии и затем Венгрии на следующей неделе. Думаю, Хоккенхайм может оказаться для нас хорошим местом, пусть даже борьба в средней группе очень плотная. Нам нужно выполнить всё на максимуме.



Немного рано говорить, стало ли наше выступление в Сильверстоуне началом тенденции по подъёму вверх, ведь каждая гонка отличается от предыдущей, а условия в Сильверстоуне довольно сильно отличались от тех, что были в Австрии и Франции. Германия станет интересным испытанием для нас. Я не ожидаю, что будет легко, но мы, как всегда, сделаем всё возможное, чтобы оказаться в положении, позволяющем набрать очки.



Хоккенхайма некоторое время не было в календаре, так что я не бывал здесь несколько лет. Конечно, я помню конфигурацию и поработал на симуляторе. Мне нравится эта трасса, тут есть приятные длинные скоростные повороты», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».