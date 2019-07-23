Феттель: на Гран-при Германии нужно отыграться за прошлый год, особенно мне

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о трассе в Хоккенхайме, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Германии.



«Мы должны наверстать упущенное в прошлом году, особенно я. С нетерпением жду гонки в Хоккенхайме. Атмосфера здесь всегда феноменальная, а болельщики замечательные. Вокруг трассы всегда много немецких флагов — это здорово.



С точки зрения трассы, на первый взгляд, она выглядит довольно просто и понятно. Особенно приятна последняя часть круга, однако вход на «Мотодром» очень техничный. Там всегда много болельщиков. Думаю, это мой любимый момент каждого из кругов.



Первый поворот, пожалуй, один из самых сложных. Он скоростной и очень резко заканчивается, до того, как можно это заметить. Здесь очень важно всё сделать грамотно, ведь от этого зависит прохождение оставшейся части круга», — цитирует Феттеля пресс-служба «Феррари».