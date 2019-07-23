Леклер надеется побороться за победу на Гран-при Германии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о предстоящем Гран-при Германии.
«Я с нетерпением жду гонки в Хоккенхайме. За последние несколько выходных мы добились определённого прогресса в квалификации. Теперь мы должны сосредоточиться на гоночном темпе, потому что, похоже, именно с ним в последнее время мы испытываем наибольшее количество проблем.
Что касается трассы, она имеет много характеристик — это смесь различных поворотов и прямых. Последняя гонка в Германии получилась по-настоящему захватывающей. Надеюсь, что в этот раз мы сможем побороться за победу», — цитирует Леклера пресс-служба «Феррари».
Напомним, в прошлом сезоне Леклер выступал в составе «Заубера». На Гран-при Германии он финишировал 15-м, отстав от победившего Льюиса Хэмилтона на один круг.
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