Леклер надеется побороться за победу на Гран-при Германии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о предстоящем Гран-при Германии.



«Я с нетерпением жду гонки в Хоккенхайме. За последние несколько выходных мы добились определённого прогресса в квалификации. Теперь мы должны сосредоточиться на гоночном темпе, потому что, похоже, именно с ним в последнее время мы испытываем наибольшее количество проблем.



Что касается трассы, она имеет много характеристик — это смесь различных поворотов и прямых. Последняя гонка в Германии получилась по-настоящему захватывающей. Надеюсь, что в этот раз мы сможем побороться за победу», — цитирует Леклера пресс-служба «Феррари».



Напомним, в прошлом сезоне Леклер выступал в составе «Заубера». На Гран-при Германии он финишировал 15-м, отстав от победившего Льюиса Хэмилтона на один круг.

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