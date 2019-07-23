Польские СМИ обвинили Клэр Уильямс во лжи

Практически с самого начала сезона Формулы-1 вокруг команды «Уильямс» множатся слухи, что в Гроуве активно поддерживают молодого новобранца Джорджа Расселла. В частности речь идёт о том, что ему предоставляется лучшая техника, а обновления также в основном достаются ему. На это иногда намекал и напарник Расселла Роберт Кубица.
Впрочем, руководство Гроува отрицает подобные манипуляции, то же самое делает и Расселл. Тем не менее систематический проигрыш Кубицы напарнику вызывает вопросы в польских медиа. Издание Wrc.net обвинило Клэр Уильямс во лжи, отметив, что её слова о равной поддержке пилотов являются неправдой.
Этот тезис базируется на фото, представленном в твиттер-аккаунте LuisFeF1. На изображении видно, что болид Расселла оснащён более новой версией передней подвески. Снимок сделан на Гран-при Великобритании.
Соответствующее фото можно увидеть на странице LuisFeF1 в «Твиттере».
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