Хэмилтон и Боттас возьмут меньше всего «софта» на Гран-при Венгрии
Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли» опубликовал составы резины, выбранные командами на Гран-при Венгрии.
Меньше всего «софта» на «Хунгароринг» выбрали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, зарезервировавшие по восемь комплектов этого состава. Наибольшее количество самого мягкого состава шин выбрали гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Александер Албон — 10 комплектов. Столько же решили привезти в Венгрию гонщики «Альфа Ромео» и «Рено».
Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер возьмут на Гран-при Венгрии по девять комплектов «софта».
Полный выбор всех команд на Гран-при Германии можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».
Гран-при Венгрии пройдёт со 2 по 4 августа.
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