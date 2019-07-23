Хэмилтон и Боттас возьмут меньше всего «софта» на Гран-при Венгрии

Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли» опубликовал составы резины, выбранные командами на Гран-при Венгрии.

Меньше всего «софта» на «Хунгароринг» выбрали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, зарезервировавшие по восемь комплектов этого состава. Наибольшее количество самого мягкого состава шин выбрали гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Александер Албон — 10 комплектов. Столько же решили привезти в Венгрию гонщики «Альфа Ромео» и «Рено».

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер возьмут на Гран-при Венгрии по девять комплектов «софта».

Полный выбор всех команд на Гран-при Германии можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».

Гран-при Венгрии пройдёт со 2 по 4 августа.