Российские раллисты рассказали, как спасли машину от уничтожения во время пожара

Фёдор Воробьёв и Кирилл Шубин, составляющие экипаж Zavidovo Racing Team, рассказали о самых интересных моментах своего гоночного сезона-2019. Воробьёв и Шубин выиграли предыдущий этап в Италии и занимают вторую строчку в общем зачёте Кубка мира по бахам, отставая от итальянца Микеле Чинотто на одно очко.



«У нас в Казахстане была очень интересная гонка. Мы шли в достаточно плотных временах с Варелой. Однако на предпоследнем спецучастке у машины пропала мощность. На что Кирилл говорит: «Нет мощности, потому что мы горим!» Я увидел огромный язык пламени в боковое стекло — в два-три метра! Когда проходишь техинспекцию и проверяют каркас, въедливые технические комиссары просят по регламенту за семь секунд покинуть автомобиль. Это не всегда удобно из-за крестов безопасности. Но по нашим ощущениям, мы значительно быстрее покинули, секунды за четыре. Загорелся у нас выхлоп, масло из турбины попало на выхлоп. Тушить решили своими силами, не пользовались противопожарной системой, а по-простому, песком потушили. Так оказалось быстрее», — рассказал Воробьёв.



«Машины в ралли-рейдах сгорают за несколько минут. Нам повезло. У нас загорелись трапики, начали подгорать запасные колеса, пожар начинал разгораться. Ещё бы чуть-чуть — и автомобиль бы не удалось спасти», — добавил со своей стороны Шубин.



Штурман также добавил, что их экипаж старается никогда не радоваться неудачам конкурентов.



«Надо всегда поломкам любых соперников не злорадствовать, относиться с уважением, по-спортивному. Мы один раз тоже позлорадствовали. На Абу-Даби была огромная песчаная дюна, мы стартовали третьими или четвёртыми, обогнали один экипаж, а потом на дюне увидели, что стоят наши два основных конкурента — висят полностью на гребне. Мы пересекаем шикарно, чуть ли не перепрыгиваем эту дюну с криками «Ааааа». Спускаемся с дюны — класс, мы первые! Они ездить не умеют — а вот как надо! И в этот момент нам ремень вариатора сказал: «До свидания». Прямо при них. Обычно замена занимает четыре минуты, а тут ремень порвался таким изысканным способом, что мы 12 минут его сначала разматывали, а потом меняли. А конкуренты откопались и спокойно проехали мимо, чуть ли не улыбаясь. После этого у нас жёсткий принцип – никакой радости, всем надо желать только добра», — рассказал Шубин.

Посмотреть репортаж о Бахе Италии и полный комментарий гонщиков на тему злорадства можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.