Албон вспомнил, как дважды подряд попал в аварию в Хоккенхайме

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Германии, вспомнив, что на трассе в Хоккенхайме он не раз попадал в аварии.

«В Сильверстоуне мы определённо были более конкурентоспособными, чем на предыдущих двух этапах. Наш баланс был лучше, и нам удалось пройти в третий сегмент квалификации. Как бы то ни было, не ожидаю лёгкого уик-энда в Германии. Да, мы достигли прогресса, но знаем, над какими аспектами необходимо работать.

Что касается воспоминаний о Хоккенхайме, я помню свой поул в GP3, а также аварию в гонке, когда я лидировал. Потом я попал в аварию во второй гонке уик-энда. В целом там хорошая трасса, это то, что я называю стандартной трассой. На этом треке можно обгонять, особенно это касается шпильки после длинной прямой. Что касается шин, то с этим могут быть сложности, они могут «уйти» даже на последних поворотах круга в квалификации», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».