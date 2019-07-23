Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мэнселл: нынешние пилоты никогда не узнают, что такое настоящий болид Формулы-1

Мэнселл: нынешние пилоты никогда не узнают, что такое настоящий болид Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл считает, что нынешние болиды не соответствуют понятию «настоящей машины Формулы-1».

«Пилотирование тех турбированных машин — самое пугающее, что может быть в жизни. Формула-1 никогда не вернётся к этому. Нынешние пилоты не узнают, что такое настоящий болид Формулы-1.

В квалификации у нас была мощность в 1500 лошадиных сил, а у БМВ, скорее всего, больше. Пробуксовка колёс на шестой передаче со скоростью в 290 км/час, эти ощущения не передать словами. В каждом повороте могло показаться, что машина вас хочет по-настоящему убить», — приводит слова Мэнселла GPToday.

Источник: GPToday

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент