Мэнселл: нынешние пилоты никогда не узнают, что такое настоящий болид Формулы-1
Чемпион мира Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл считает, что нынешние болиды не соответствуют понятию «настоящей машины Формулы-1».
«Пилотирование тех турбированных машин — самое пугающее, что может быть в жизни. Формула-1 никогда не вернётся к этому. Нынешние пилоты не узнают, что такое настоящий болид Формулы-1.
В квалификации у нас была мощность в 1500 лошадиных сил, а у БМВ, скорее всего, больше. Пробуксовка колёс на шестой передаче со скоростью в 290 км/час, эти ощущения не передать словами. В каждом повороте могло показаться, что машина вас хочет по-настоящему убить», — приводит слова Мэнселла GPToday.
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