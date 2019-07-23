Квят ответит на вопросы читателей сайта Reddit
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят объявил о скором общении с болельщиками посредством социально-новостного сайта Reddit.
«Привет всем! Меня зовут Даниил Квят. В этот четверг я буду в Хоккенхайме и отвечу на некоторые ваши вопросы. Задавайте мне вопросы обо всём (почти обо всём)», — написал россиянин на сайте Reddit.
Виртуальное общение с болельщиками Квят проведёт 25 июля. Начало мероприятия запланировано на 16:30 мск.
Нынешний сезон — один из самых успешных в карьере Даниила Квята. После 10 этапов чемпионата мира он занимает 14-е место в общем зачёте с 12 очками в активе. Россиянину удалось финишировать в топ-10 на пяти этапах. На минувшем этапе, Гран-при Великобритании, он завершил гонку на девятой позиции.
- 23 июля 2019
-
23:59
-
22:45
-
21:01
-
19:51
-
18:39
-
18:39
-
17:52
-
17:02
-
16:14
-
15:45
-
15:41
-
14:46
-
13:44
-
13:30
-
13:11
-
12:30
-
11:39
-
09:57
-
00:52
- 22 июля 2019
-
23:50
-
22:53
-
21:37
-
20:49
-
19:44
-
18:53
-
18:07
-
17:00
-
15:55
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:41
-
14:35
-
14:35
-
14:26
Партнерский контент