Квят ответит на вопросы читателей сайта Reddit

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят объявил о скором общении с болельщиками посредством социально-новостного сайта Reddit.

«Привет всем! Меня зовут Даниил Квят. В этот четверг я буду в Хоккенхайме и отвечу на некоторые ваши вопросы. Задавайте мне вопросы обо всём (почти обо всём)», — написал россиянин на сайте Reddit.

Виртуальное общение с болельщиками Квят проведёт 25 июля. Начало мероприятия запланировано на 16:30 мск.

Нынешний сезон — один из самых успешных в карьере Даниила Квята. После 10 этапов чемпионата мира он занимает 14-е место в общем зачёте с 12 очками в активе. Россиянину удалось финишировать в топ-10 на пяти этапах. На минувшем этапе, Гран-при Великобритании, он завершил гонку на девятой позиции.