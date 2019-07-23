Боттас считает, что становится лучше, иногда оскорбляя самого себя

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как он находит мотивацию для себя в тех или иных случаях. Также финн в очередной раз подчеркнул, что не считает шанс на титул упущенным, и выразил готовность бороться с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном.
«Иногда я говорю себе: „Ты засранец, какой же ты тупой“, а иногда называю себя лучшим. Мне хочется быть честным с самим собой. Конечно, всегда можно прогрессировать и при этом искать всякие оправдания, но принятие своих сильных и слабых сторон помогает мне.
Что касается борьбы за титул, то я не намерен сдаваться в борьбе с Хэмилтоном. Думаю, что я более голоден до побед. В этом моя сила. Я до сих пор не достиг тех целей в Формуле-1, которые ставил перед собой», — приводит слова Боттаса Daily Mail.
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