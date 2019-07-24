Опуликованы рендеры трассы Гран-при Вьетнама

С 2020 года в календаре Формулы-1 появится новый этап — Гран-при Вьетнама. Возведение комплекса, для проведения гонки, в самом разгаре. Предполагается, что протяжённость трассы в Ханое составит 5,6 км. Пока организаторы события во Вьетнаме не могут показать автодром, а потому решили порадовать болельщиков рендерами нового трека.

Официальное видео с ними представлено на странице Гран-при Вьетнама в социальной сети «Фэйсбук».

Напомним, что гонка во Вьетнаме будет не единственной новой в календаре на 2020 год. Так в графике чемпионата мира появится и Гран-при Нидерландов. Вместе с тем ожидается, что чемпионат покинут Гран-при Германии и Гран-при Испании. Этапы в Италии, Великобритании гарантировали себе сохранение места в Ф-1, а организаторы Гран-при Мексики близки к этому.