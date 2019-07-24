Второй сезон сериала Netflix про Формулу-1 подтверждён с участием всех команд

Пресс-служба Формулы-1 официально подтвердила, что в 2020 году будет выпущен второй сезон сериала F1: Drive to Survive от Netflix. Первый сезон, основанный на событиях чемпионата мира в 2018 году, пришёлся по душе болельщикам, несмотря на отказ от участия в съёмках со стороны «Мерседеса» и «Феррари».



Во втором сезоне, в который войдут съёмки событий 2019 года, примут участие уже все 10 команд чемпионата мира. Как и в прошлый раз, в Drive to Survive появятся закулисные и эксклюзивные съёмки с Гран-при с участием гонщиков и руководителей команд Формулы-1.



«Это уникальный документальный сериал, который позволяет болельщикам увидеть скрытую сторону Формулы-1, показывая личности и эмоции, которые переживают каждая команда и пилот — на стартовой решётке и за её пределами», — отметил директор по медиаправам Формулы-1 Иан Холмс.