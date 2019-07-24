Леклер рассказал, что думает о командной тактике «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своём отношении к командной тактике.



«Соглашаться с командной тактикой иногда бывает непросто, но это часть моей работы, которую просто нужно принять. Было несколько гонок, когда командная тактика была оправдана, но были и другие. В Бахрейне я принял решение не подчиниться решению команды — считал, что за рулём болида обладаю большей информацией, нежели ребята на пит-лейне. Чувствовал у себя преимущество в скорости.



В то же время я понимаю, что каждый хочет сделать максимум для «Феррари». Порой решения кого-то разочаровывают, но важно просто оставаться спокойным. В такие моменты мне помогает психологическая подготовка, которой я занимаюсь с самого начала карьеры», — цитирует Леклера BBC.

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