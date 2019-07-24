Вернь готов вернуться в Формулу-1, но только в топ-команду

Бывший пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь поделился мыслями о возможном возвращении в «Королевские гонки». Напомним, с 2012 по 2014 год он выступал в составе «Торо Россо». За три сезона он набрал в сумме 51 очко.
«Думаю, что стёр своё прошлое. В каком-то плане у меня был имидж быстрого, но не цельного гонщика, и это было правдой.
Сегодня, думаю, я уже намного более цельный — это, вероятно, делает меня ещё быстрее, потому что мой разум стал намного яснее по части принятия решений. Я достиг того, чего хотел, благодаря Формуле Е.
В дальнейшем, конечно, я всё ещё хочу добывать титулы, быть успешным — я хочу написать историю Формулы-Е, ведь это сильно прогрессирующий чемпионат.
Тем не менее, если бы у меня была возможность вернуться в Формулу-1, я бы серьёзно подумал на эту тему. Считаю, что сейчас у меня есть всё для того, чтобы добиться успеха в Формуле-1. Тем не менее я бы вернулся только в хорошую команду.
Я понимаю молодых гонщиков, которые приходят в посредственные команды Формулы-1 — для них это полезно. У них есть время для того, чтобы проявить себя и перейти в лучшую команду. У меня же такого времени нет», — цитирует Верня Autosport.
В настоящее время Вернь выступает в Формуле-Е. Последние два сезона он становился чемпионом электросерии.
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